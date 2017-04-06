Улан-Удэ, 6 апреля, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Тарифы на электроэнергию для населения Бурятии снизятся с 2,87 до 2,75 руб./кВт ч. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 апреля, в правительстве республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за коммунальные услуги

По данным региональных властей, врио главы Бурятии Алексей Цыденов «провел ряд переговоров в Москве» с представителями ПАО «Россети» и Федеральной Антимонопольной службы, в результате «удалось добиться решения по снижению энерготарифов для жителей республики». Уточняется, что в феврале уже произошло снижение тарифа для предприятий малого и среднего бизнеса.

«Мне удалось достичь договоренностей с представителями ФАС, с «Россетями». Сейчас мы готовим необходимую нормативную документацию, и уже с июля этого года получится снизить тариф для населения», — заявил Цыденов. По его словам, тариф снизится с 2,87 до 2,75 руб./кВт ч.

По информации руководителя Республиканской службы по тарифам Бориса Хмелева, правительство РФ намеревалось увеличить тариф во всех российских регионах, в том числе и в Бурятии (до 2,97 руб./кВт ч со второго полугодия 2017 года). Однако в результате проведенной работы ФАС России согласовало решение о снижении с 1 июля тарифа для населения Бурятии. РСТ установит данный тариф до 28 апреля на коллегии, отметил Хмелев.

В республиканском правительстве также напомнили, что ранее министерство энергетики России своим приказом включило Бурятию в зону свободного перетока «Сибирь», что привело к снижению цены на электроэнергию для так называемых прочих потребителей (промышленность, малый и средний бизнес). «С февраля цена на электроэнергию на оптовом рынке для прочих потребителей снизилась с 2,2 руб./кВт ч до 1,5 руб.», — уточнил Борис Хмелев, добавив, что Бурятия попала в зону перетока «Сибирь» без ограничения срока.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, работу по снижению тарифов на электроэнергию в Бурятии начали еще до назначения Алексея Цыденова врио главы региона в феврале 2017 года.

С 1 июля 2016 года тарифы на электроэнергию для населения Бурятии снизились с 3,052 до 2,87 руб./кВтч (на 6%). На оптовом рынке стоимость покупки электроэнергии для Бурятии снизилась с 2,51 руб./кВтч (в феврале 2016 года) до 1,77 руб./кВтч (в сентябре 2016 года, без учета НДС).