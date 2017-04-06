Пекин, 6 апреля, 2017, 13:47 — ИА Регнум. В Китае произошел взрыв смартфона iPhone 7. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на хозяйку телефона.

masterjapko IPhone 7

«Смартфон iPhone 7 взорвался с «громким хлопком» после того, как был оставлен для зарядки на тумбочке», — утверждает девушка, проживающая в городе Суцянь в восточной провинции Цзянсу.

По ее словам, матовый черный смартфон, развалившийся на две части, был приобретен примерно четыре месяца назад за $781.

Со слов представителей местной ремонтной мастерской, куда девушка отнесла «разобранный iPhone 7», произошло возгорание литий-ионного аккумулятора устройства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года из-за обнаруженных проблем с аккумуляторными батареями компания Samsung была вынуждена отозвать смартфоны и приостановить их продажу.

Позже, как сообщалось, дефект якобы устранили, и устройства стали менять на купленные ранее. Но позже выяснилось, что проблему со «взрывами телефонов» решить все же не удалось, и компания объявила о полном отзыве смартфонов.