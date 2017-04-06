Нижний Новгород, 6 апреля, 2017, 13:45 — ИА Регнум.



Переполненный петербургский трамвай с зацеперами. 1933 год

Нижегородская транспортная прокуратура пытается через суд закрыть сайт, на котором пропагандируется «зацепинг» — проезд на поездах в местах, не приспособленных для этого (на крышах, подножках и т. п.).

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, правилами нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, проезда и перехода через железнодорожные пути, стояние на подножках и переходных площадках, проезд в местах, неприспособленных для проезда, подъем граждан на крыши железнодорожного подвижного состава запрещены.

В то же время в сети интернет в рамках мониторинга был обнаружен ресурс, оправдывающий действия граждан, совершающих подобные правонарушения, и побуждающий к совершению подобных противоправных деяний.

Среди читателей этого ресурса могут оказаться и несовершеннолетние граждане, считают в прокуратуре.

При этом федеральным законодательством информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, является запрещенной для распространения среди детей. Кроме того, закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

За проезд в местах, не приспособленных для проезда, законом предусмотрена административная ответственность поч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ.

В связи с этим транспортная прокуратура обратилась в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода с исковым заявлением о признании информации, размещенной в сети интернет, запрещенной к распространению в Российской Федерации.