Воронеж, 6 апреля, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Практическое бомбометание по наземным целям условного противника провели военные летчики в Воронежской области на полигоне «Погоново» в рамках проведения летно-тактического учения (ЛТУ). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Западного военного округа, в учении было задействовано 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34 оперативно-тактической авиации ЗВО, а также истребители МиГ-29СМТ и МИГ-31 БМ.

Фото пресс-службы ЗВО Военные летчики под Воронежем отработали практическое бомбометание

Экипажи бомбардировщиков под прикрытием истребителей отработали пилотаж на малых и средних высотах, полет в заданный район и пилотирование в сложных метеоусловиях. Также отработана задача по практическому бомбометанию по наземным целям, обозначавшим укрепления, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника, и уход от систем противовоздушной обороны противника.

Экипажи отработали авиационное поражение в составе звеньев с использованием фугасных авиационных бомб ФАБ-210 и ФАБ-500 как в дневное, так и в ночное время с помощью станций визуального контроля и наведения.

Как сообщало ИА REGNUM, летно-тактическое учение авиаполков стартовало 4 апреля и продлится до 7 апреля. Всего в учении участвует около 30 авиационных экипажей, задействовано шесть военных аэродромов и два авиационных полигона в Тверской и Воронежской областях.