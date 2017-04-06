Вашингтон, 6 апреля, 2017, 13:40 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Предполагаемая химическая атака в сирийской провинции Идлиб является посягательством на человечество. Об этом в интервью газете The New York Times заявил президент США Дональд Трамп.

«Это позор. Я думаю, это посягательство на человечество. Непостижимо, почему кто-то сделал это. Эти дети были так прекрасны», — сказал глава США.

Отвечая на вопрос о том, может ли произошедшее говорить о «роли России в Сирии», Трамп отметил, что для российской стороны «это очень грустный день», так как Москва связана с правительством Сирии. По его словам, все свидетельствует о том, что за инцидентом стоят сирийские власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Национальная коалиция сирийских оппозиционных и революционных сил обвинила Дамаск в применении химического оружия в Идлибе. В заявлении коалиции говорится о том, что жертвами атаки стали 80 жителей города Хан-Шейхун, включая детей, еще 200 человек получили ранения.

Командование сирийских вооруженных сил категорически отвергло причастность к атаке и заявило, что ответственность за инцидент лежит на боевиках и тех, кто им потворствует.

5 апреля Минобороны России сообщило о том, что 4 апреля сирийская авиация разбомбила крупный склад на окраине Хан-Шейхуна, где боевики хранили боеприпасы и военную технику. Там же располагались и цеха, занимавшиеся производством фугасов с отравляющими веществами.

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