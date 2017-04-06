Ногинск, Московская область, 6 апреля, 2017, 13:37 — ИА Регнум. В Московской области власти намерены взять под охрану уникальные грибы. Места произрастания редчайших видов грибов в Ногинском районе войдут в состав особо охраняемой природной территории «Черноголовский заказник», сообщили в областном Минэкологии.

Петр Кончаловский. Грибы. 1911

На территории заказника зафиксированы 120 видов позвоночных животных, в том числе 92 вида птиц, из которых 24 занесены в Красные книги России и Московской области. Это одно из немногих мест в регионе, где обитает рысь.

«Черноголовский заказник» уникален по обилию редких и краснокнижных растений, особенно грибов. Здесь отмечено произрастание паутинника фиолетового, приболотника желтого, ежевика коралловидного, млечника древесинного и мутинуса собачьего.

В министерстве подчеркнули, что территория заказника испытывает сильное антропогенное воздействие. По словам главы Минэкологии Александра Когана, в результате трансформации природных комплексов эти места покинули луговой лунь, филин, большой улит и садовая овсянка.

Но главной угрозой является канализирование реки Загребки и сброс в нее недостаточно очищенных сточных вод с близлежащих дачных поселков.

Правительство региона утвердило положение об особо охраняемой природной территории (ООПТ), площадь которой составляет 1242 гектара.

В 2017 году «Черноголовский заказник» будет поставлен на кадастровый учет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области планируется создать 10 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Всего в Подмосковье расположено 236 особо охраняемых природных территорий, Чтобы сберечь уникальную экологическую систему региона, не менее 17% от всего числа земель области должно обрести статус особо охраняемых.