Киев, 6 апреля, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал власти стран Прибалтики поддержать Киев в вопросе предоставления Европейским Союзом торговых преференций для Украины. Об этом Гройсман заявил 6 апреля в ходе встречи с главами правительств этих стран, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Деньги давай!

«Мы просим вас на уровне Европейского Союза поддержать Украину в вопросе дополнительных торговых преференций для Украины в такое достаточно сложное время. Это очень важный вопрос. Он даст возможность в полной мере раскрыть зону свободной торговли с ЕС. Очевидно, что мы должны углублять наше сотрудничество в таком формате, в том числе наши экономические связи. Мы анализируем сегодня, где мы находимся с точки зрения нашего экономического сотрудничества и можем однозначно подтвердить, что резервов для роста у нас достаточно много. Должны их только использовать», — сказал Гройсман.

Он считает, что ЕС и Украина должны разрушить «железный занавес». Гройсман призвал ЕС предоставить Киеву обещанный безвизовый режим.

«Мы надеемся на позитивное решение Европейского парламента в вопросе установления безвизового режима с Украиной. И надеемся на то, что уже летом украинцы смогут воспользоваться этой возможностью и этим правом. Тот «железный занавес», который был построен много лет назад, надо разрушить. Надо обеспечить нашу европейскую интеграции со снятием всех барьеров, которые мешают нам полноценно сближаться… Наша цель — выполнение договора об ассоциации с ЕС. Хотел бы, чтобы Украина привнесла свой вклад в развитие ЕС, укрепление ЕС и усиление коллективной безопасности в регионе», — рассказал глава украинского правительства.

Необходимость получения дополнительных торговых преференций в ЕС Гройсман объяснил потерей рынков сбыта в РФ.

«Кроме «военной агрессии» в отношении Украины Россия начала энергетическую агрессию. Фактически в один день мы были лишены доступа к энергетическим ресурсам, поскольку российский газ всегда использовался как политическое оружие против Украины. И сегодня, слава Богу, благодаря нашим европейским партнерам мы живем больше 500 дней без капли российского газа. Это большой шаг к нашей энергонезависимости. В вопросе цен мы провели полную дерегуляцию, что дало возможность побороть коррупцию и установить разноплановые цены внутри страны, которые всегда были источником злоупотреблений и коррупции. Это был очень крепкий антикоррупционный шаг», — считает Гройсман.

По его словам, получив «экономическую агрессию со стороны РФ», власти в Киеве были вынуждены переориентировать наш промышленный комплекс и в целом нашу экономику на другие рынки — «и тут есть большие вызовы, которые мы проходим в течение этих трех лет».

Ранее, 2 марта заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская заявила, что прямые финансовые потери Украины вследствие «торговой войны» с Россией составили около 1 миллиарда долларов.

По ее словам, наибольшие потери коснулись экспорта в Киргизию и Казахстан. «Наибольшие потери — это экспорт в Казахстан и Кыргызстан — более 40% экспорта потеряно. Но зацепило и остальные страны. Если все просуммировать, то мы выйдем на цифру около 1 млрд долл прямых потерь. Акцентирую ваше внимание именно на том, что это прямые потери, то есть только от продажи товаров. Но мы теряем и на рынке сопутствующих услуг в секторе перевозок и логистики. И все это — на фоне падения промышленного производства в самой Украине и падения ее экспорта в РФ», — сказала Микольская.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что убытки Украины от потери российского рынка составили порядка $15 млрд, что стало тяжелым испытанием для экономики страны. «Агрессивное закрытие РФ своего рынка стало для нас экономическим шоком. Эта экономическая агрессия стала причиной резкого падения уровня жизни населения. За последние годы объемы нашего экспорта в Россию упали в пять раз», — сказал Порошенко.

Ранее, по словам Порошенко, треть украинского экспорта шла на российский рынок, а теперь доля экспорта в РФ стремительно сокращается. «В настоящее время доля экспорта украинских товаров в РФ составляет 9% с дальнейшей тенденцией падения», — добавил президент.