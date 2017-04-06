Архангельск, 6 апреля, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Центр судоремонта «Звёздочка» завершил работы по ремонту атомного подводного ракетного крейсера «Орёл» (пр. 949А «Антей»). 6 апреля атомоход покинул акваторию предприятия и начал переход к месту постоянного базирования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

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Ремонтные работы на АПРК «Орёл» продолжались более трёх лет. Корабелы «Звёздочки» выполнили восстановление технической готовности всех систем корабля — механической части, радиоэлектронного вооружения, корпусных конструкций и главной энергетической установки. Произведены перезарядка реакторов субмарины и ремонт комплекса вооружения. Специалистами Центра судоремонта «Звёздочка» выполнены сложные работы по восстановлению технических характеристик валопроводов атомохода.

В ближайшее время экипаж крейсера под командованием Героя России капитана 1-го ранга Сергея Новохатского и заводская сдаточная команда во главе с ответственным сдатчиком Михаилом Пожинским выполнят проверку всех систем корабля в условиях морских полигонов. По завершению испытаний АПРК «Орёл» приступит к выполнению задач боевой службы.