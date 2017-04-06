Буэнос-Айрес, 6 апреля, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Всеобщая забастовка, начавшаяся в Аргентине 6 апреля, оказала серьезное влияние на общественный транспорт, сообщает информационное агентство EFE.

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В столице Аргентины Буэнос-Айресе движение транспортных средств после полуночи значительно сократилось в сравнении с обычной транспортной картиной, характерной для рабочих дней.

Однако, как сообщается, протестующие готовы терпеть вызванные забастовкой трудности.

«Мы ставим под сомнением экономический курс, который осуществляет наше правительство. Наша обязанность заключается в том, чтобы разоблачить социальные неблагополучие», — заявил один из лидеров профсоюзного движения Хуан Карлос Шмид.

В этом году забастовка в первый раз совпадет с проведением в Буэнос-Айресе Всемирного экономического форума по Латинской Америке.

Напомним, что всеобщая забастовка, организованная аргентинскими профсоюзами против неолиберального экономического курса президента Аргентины Маурисио Макри, началась, несмотря на предупреждения президента о том, что она «ничем не поможет рабочим» и обойдется стране приблизительно в 1 миллиард долларов.