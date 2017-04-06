Омск, 6 апреля, 2017, 13:23 — ИА Регнум. В Омске состоялся второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 апреля, в горсовете Омска, комиссия по отбору кандидатур на втором этапе рассмотрела документы и приняла решение о регистрации 12 претендентов.

Флаг муниципального образования город Омск

11 заявившихся получили отказ в регистрации, так как не предоставили необходимые документы.

В муниципальном парламенте уточнили, что зарегистрированы депутаты областного Заксобрания Игорь Антропенко и Антон Берендеев; начальник отдела снабжения ООО «Завод «Нефтехим», член КПРФ Александр Бекишев; заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков; менеджер по продажам ЧОП «Цербер» Денис Качуровский; секретарь ПО «Московка-1/1», член «Единой России» Игорь Козловский; министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов; начальник отдела взаимодействия с международными организациями управления содействия международному развитию и взаимодействию с международными организациями Игорь Рыбаков; директор предприятия ООО «Омский завод запорной арматуры» Андрей Рягузов; индивидуальный предприниматель Сергей Суменков; инженер АСУ ТП ООО «Ант Информ» Артем Тарасов; директор регионального учебного компьютерного центра Виктор Чередов.

По информации пресс-службы городского совета, 11 претендентов, которым комиссия отказала в регистрации, получат соответствующее уведомление по телефону или по электронной почте. Однако они имеют право в течение суток (до 16:30 по местному времени 7 апреля) устранить нарушения в представленных пакетах документов или подать письменное возражение. Дополнительное заседание комиссии состоится 10 апреля.

Затем из кандидатов, прошедших регистрацию, комиссия путем собеседования выберет двух претендентов на должность мэра Омска. Каждому кандидату предоставят время на обнародование своей программы, также они должны будут ответить на вопросы членов комиссии. Собеседование будет проходить в открытом режиме, а голосование — в закрытом.

В итоге на пленарном заседании депутаты горсовета выберут мэра Омска из представленных кандидатур.

Как уже сообщало ИА REGNUM, заявки от желающих стать мэром Омска в горсовете принимали до 4 апреля. Всего в борьбе за кресло градоначальника захотели поучаствовать 23 человека. Последним был зарегистрирован заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков.

Напомним, прямые выборы мэра Омска были отменены в 2015 году. Теперь градоначальника будут выбирать по новой системе. В комиссию вошли шестеро выборщиков от горсовета и еще шестеро — от губернатора.

Сейчас мэром Омска является Вячеслав Двораковский. Его полномочия на этом посту завершатся в июле 2017 года. Ранее он заявил, что не будет участвовать в борьбе за пост мэра, но попробует пробиться в горсовет. Выборы муниципального парламента пройдут в сентябре 2017 года.