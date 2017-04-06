Мадрид, 6 апреля, 2017, 13:13 — ИА Регнум.

«Россия вчера подтвердила, что не откажется от поддержки Башара Асада, несмотря на то, что он был обвинен в дикой акции применения химических веществ, которое вряд ли можно провести в одиночку. И маловероятно, что он понесет наказание за это, — делится своим мнением с читателями московский корреспондент газеты El Mundo Хавьер Колас. — Министерство обороны России утверждает, что это у повстанцев были отравляющие вещества, а не у правительственных войск. Находились они на складе, который разбомбили, и потому вся эта боевая химия вырвалась наружу. Из этого арсенала отравляющие вещества направлялись экстремистам в Ирак. Москва знает прекрасно, что Запад на ближайшее время парализован и не в состоянии что-то серьезное ответить: в разных странах проходят выборы, политические потрясения не дают «партнерам», как любит называть западные страны Владимир Путин, сосредоточенно заняться поиском истины в этом вопросе».

En.kremlin.ru Башар Асад

«Рекс Тиллерсон через неделю должен приехать в Москву, возможно что-то прояснится в ходе его первого в качестве госсекретаря визита в российскую столицу. Пока же он заявил, что Москва должна очень осторожно подходить к идее поддержки Асада», — подчеркивает журналист.

Дональд Трамп, по мнению автора, «столкнулся с той же проблемой, что и Барак Обама, только еще более ярко выраженной: терпеть ли поведение Асада или вмешаться. Но Трамп слишком увяз в «боях местного политического значения» в Вашингтоне, чтобы заняться вплотную Сирией. Пока он — как путешественник автостопом на ночной дороге — кругом темно, куда ехать толком не знает, но куда-то двигаться надо».

«Химатака Асада усилила противостояние РФ и США, — считает израильский корреспондент издания АВС Микель Айестаран. — Вашингтон предлагает России прекратить поддержку диктатора и угрожает действиями в одностороннем порядке. Москва продолжает поддерживать и покрывать Асада. Президент Трамп считает, что действия Дамаска переходят всякие границы — это уже не атаки на группу людей, а на все человечество. Еще неделю назад Трамп заявлял «наша проблема — ИГИЛ, а не Асад», и заверял, что сделает все необходимое для сближения с Россией ради победы над джихадистами. Теперь же, по словам постпредставителя США в ООН Ники Хейли, в рамках борьбы против терроризма Вашингтон задумается о собственной стратегии и тактике действий, не дожидаясь России».

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