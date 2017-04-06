Мурманск, 6 апреля, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе корабельной минно-заградительной группы выполнили учебно-боевые задачи по минным постановкам в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

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«В обеспечении морского тральщика «Машинист» экипажи десантных кораблей осуществили постановку оборонительного противолодочного минного заграждения в заданном районе, — пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — После успешной постановки учебных мин, они были подняты на борт тральщика».

Как отметил Серга, кроме минирования акватории моряки-десантники отработали задачи по защите от оружия массового поражения на переходе морем.

Напомним, накануне в Баренцевом море начался сбор-поход кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, в различных мероприятиях задействовано порядка 200 единиц военной техники, в том числе более 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. В отдельных эпизодах учения примет участие авиация и части ПВО объединения ВВС и ПВО Северного флота, а также морские пехотинцы на штатной технике.