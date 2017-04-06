Киев, 6 апреля, 2017, 13:24 — ИА Регнум.



Dmitri Tovstonog Трипольская ТЭС

Руководство на Трипольской ТЭС принимает решение о снижении зарплаты на 60% после отключения станции, передает УНН со ссылкой на источник.

По словам источника, руководство ТЭС «еще решает» вопрос о снижении заработной платы рабочим на 60% и об установлении трех рабочих дней в неделю.

«Нас буквально предупредили за два месяца до этого, поэтому вроде бы все по закону», — сказал собеседник.

Он добавил, что на станции обещают к лету запустить подачу электроэнергии. При этом на станции царит атмосфера растерянности.

«Обещают восстановить [подачу электроэнергии] с 1 июня, что [ТЭС] будет работать в нормальном режиме, что будет уголь, но никто ничего не знает», — говорит собеседник агентства.

По сообщениям СМИ, некоторые рабочие начали увольняться со станции после ее остановки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала апреля на Украине остановились две ТЭС, еще две станции планируют прекратить работу в ближайшие две недели. Причиной остановки является отсутствие на складах необходимого количества угля антрацитовой группы, который является основным топливом для станций.

Напомним, что с начала 2017 года радикальные националисты объявили блокаду Донбасса, оккупировав все пути сообщения республик и Украины.

В свою очередь, республики объявили о том, что вводят внешнее управление на украинских предприятиях, которые находятся на территории ДНР и ЛНР, и переориентируют экономику на поставку товаров в Россию.