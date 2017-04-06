Киев, 6 апреля, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Расмуссеном заявил, что Россия готова к официальному признаю Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает пресс-служба главы государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Недоверчивый

По его словам, тактика России в Крыму и в Донбассе якобы состоит в том, что Москва пытается «поднять ставки путём создания своих квазигосударств».

«Россия продолжает настаивать на абсолютно неконструктивных позициях, и её основное задание — дестабилизировать Украину», — заявил Порошенко. Он также обвинил Россию в шагах по разрыву связей Донбасса с Киевом и подрыву Минских соглашений.

Соглашения Москва якобы подрывает «путем признания фейковых документов фейковых государств». Также это делается с помощью захвата украинской собственности «на оккупированной территории» и установления там рублевой зоны.

Кроме того, Россия, по мнению Порошенко, осуществляет другие меры «по официальному признанию этих территорий».

В 2016 году стороны конфликта в Донбассе заключили Минские соглашения, согласованные со странами «нормандской четверки». Согласно договоренностям, участники конфликта обязались отвести войска от линии фронта, прекратить огонь и приступить к диалогу по мирному урегулированию конфликта. Киев не выполняет свои обязательства, продолжая обстреливать мирное население ДНР и ЛНР, в том числе и с применением тяжелого вооружения. Ряд случаев обстрела территорий расследуются СК РФ в рамках уголовных дел о военных преступлениях.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.