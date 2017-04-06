Мадрид, 6 апреля, 2017, 13:09 — ИА Регнум.

«Полиция Франции и государственные службы безопасности после теракта в Санкт-Петербурге получили разрешение досматривать багажники автомобилей и содержимое багажа пассажиров, в том числе портфели и дамские сумочки, — сообщает издание. — Пока эта норма распространяется только на Париж. Время действия этого разрешения не уточнено — первоначально было объявлено, что оно распространяется на среду, 5 апреля (с — 7.00 до 22.00), затем была распространена информация, что продлевается и на четверг и может продолжать действовать в другие дни по мере необходимости: каждый вечер будет сообщаться о продлении действия нормы или ее отмене».

Mstyslav Chernov Парижские полицейские

3 апреля в петербургском метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» был совершен теракт, в результате которого погибли 14 человек.

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