Лондон, 6 апреля, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск проведет встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Лондоне, сообщает Reuters.

European People's Party Дональд Туск

О предстоящей встрече стало известно из опубликованного графика председателя Европейского совета.

Напомним, 23 июня 2016 года Великобритания проголосовала на референдуме за выход страны из ЕС. В ходе упорной дискуссии между правительством Соединенного Королевства и его парламентом был принят закон о Brexit, который вступил в силу после подписи королевы.

Предстоящая встреча Туск и Мэй пройдет на фоне недавно начавшейся процедуры Brexit, которую инициировала премьер-министр Великобритании.

Данная процедура может занять несколько лет, в ходе которых пройдут переговоры, определяющие отношения между Лондоном и Брюсселем и оформляющие процесс размежевания.

Как Соединенное Королевство, так и ЕС имеют свои интересы в данном процессе. Брюссель стремится сохранить право свободного перемещения рабочей силы между Великобританией и содружеством. В свою очередь, Лондон желает сохранить привилегии для своей продукции на рынках Европейского союза.