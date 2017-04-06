Санкт-Петербург, 6 апреля, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Взрывное устройство, обнаруженное сотрудниками ФСБ в жилом доме на Товарищеском проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга, было самодельным. Оно обезврежено, подтвердили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Domofoto.ru Жилой дом на Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга

Напомним, подозрительный предмет был обнаружен около пяти часов утра 6 апреля в доме 22−1 по Товарищескому проспекту во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках борьбы с терроризмом. Людей из здания эвакуировали, в доме отключили газ.

«В настоящее время указанное взрывное устройство обезврежено, угроза его подрыва полностью устранена», — подчеркнули в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Тем не менее, на месте обнаружения взрывного устройства продолжается работа сотрудников ФСБ, МВД и Следственного комитета России.

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По данным СМИ, в квартире указанного дома были задержаны трое лиц, подозреваемых в террористической деятельности. Они могут быть связаны с исполнителем теракта в петербургском метро Акбаржоном Джалиловым. Официально эта информация пока не подтверждена.

Усиленные меры безопасности действуют после того, как на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге 3 апреля произошел теракт. Его жертвами стали 14 человек.