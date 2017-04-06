Симферополь, 6 апреля, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило перечень авиакомпаний, которые в текущем сезоне будут перевозить пассажиров по программе субсидирования полётов в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

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В частности, полеты будут выполнять «Аэрофлот», «АЛРОСА», «Сибирь», «Саратовские авиалинии», «Ред Вингс», «Ижавиа» и «Уральские авиалинии». Эти компании будут обслуживать 36 маршрутов. Для оставшихся 25 направлений перевозчиков пока не нашли.

За шесть с половиной месяцев авиакомпании смогут перевезти 141,5 тысячи пассажиров. При этом бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию этой программы в 2017 году, составят более 475 млн рублей, говорится в сообщении.

Право на льготу имеет молодёжь до 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы, а также инвалиды II, III групп с детства и сопровождающие их лица. Предельная величина специального тарифа в одном направлении зависит от дальности полета и может колебаться от 2,5 тысяч рублей до 12,5 тысяч рублей.

Новацией 2017 года станет то, что если раньше специальный тариф на полеты в Крым действовал с 1 июня по 30 ноября, то теперь он вступит в силу раньше — уже с 15 мая.

Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому число субсидируемых авиамаршрутов в Крым расширено с 58 до 61. К списку городов, чьи жители могут воспользоваться льготными авиабилетами, добавили Сочи, Орск и Сыктывкар.

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В 2016 году воздушные перевозки по специальному тарифу выполняли 11 авиакомпаний С 1 июня по 30 ноября по соответствующим маршрутам было перевезено 117,4 тыс. пассажиров.