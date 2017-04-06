Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Видео с камер наружного наблюдения, на котором видно преступника и его жертву в момент взрыва, выложено в социальных сетях (в группе Вконтакте «Ростов-на-Дону Главный»). На кадрах видно, что парень в капюшоне оставил какой-то предмет на земле. Его подобрал следовавший за ним мужчина. После того как он взял предмет в руки, сработала бомба.

Александр Кочетов ( ) ИА Красная Весна Место происшествия, Ростов-на-Дону

Как уже сообщало ИА REGNUM , по факту взрыва у здания школы возбуждено уголовное дело. Следователи, криминалисты, взрывотехники продолжают работу на месте случившегося. Ведется поиск подозреваемых в совершении преступления.

Напомним,в городе-миллионнике усилены меры безопасности, но в школах занятия не приостановлены. На территориях образовательных учреждений работают полицейские и кинологи, с учениками проведена разъяснительная работа.

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Ростов-на-Дону: самодельная бомба была замаскирована под фонарик

Администрация города информируют о действиях при обнаружении подозрительных предметов и призывает ростовчан к бдительности.

С сегодня, 6 апреля, около 7:00 у гимназии №5 в Ростове-на-Дону сработало самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик. Предмет с земли поднял 46-летний мужчина, включил его, после чего произошел хлопок. Горожанин получил тяжелые травмы. Он госпитализирован пострадавший в БСМП Ростова-на-Дону.

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