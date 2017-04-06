Троицк, Челябинская область, 6 апреля, 2017, 12:59 — ИА Регнум.



Republica Медведь

Правоохранительные органы города Троицка Челябинской области пресекут прогулки местного жителя по улицам в сопровождении медведя. Соответствующее поручение дал начальнику полиции глава города Александр Виноградов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отметил в ходе аппаратного совещания Виноградов, местные жители жалуются на владельца медведя, так как считают, что животное может представлять опасность. Несмотря на то, что животное гуляет в наморднике, оно может поранить людей и когтями.

«Я также возмущен данной ситуацией, как и обращающиеся к нам жители, прошу начальника полиции принять меры и провести участковым с хозяином медведя разъяснительную беседу», — заявил глава города.

Отмечается, что прежде медведь жил в вольере, однако потом хозяин стал выводить его на прогулки в наморднике. Тем не менее, поступки зверя трудно предугадать, считают троичане.

Как поясняет троицкий ветеринар Игорь Зотов, молодой медведь по кличке Степа не будет опасен для людей еще несколько месяцев, пока ему не исполнится год. Содержит его у себя медвежатник Александр Пермяков.

Медвежонка Степу в январе 2017 года спасли от жителей Верхнего Уфалея, которые держали его у себя и плохо с ним обращались. К настоящему времени мишка уже окреп, его раны зажили, сообщает «Первый областной канал».