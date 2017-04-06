Якутск, 6 апреля, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Иркутские ученые совместно с коллегами из Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН и Технического института (филиала) Северо-Восточного федерального университета составили карту сейсмотектоники Восточной Сибири, на которой видно, что дельта реки Лена в Якутии является зоной особо высокой сейсмической активности. Территории присвоен показатель 9 баллов, и это просят учитывать при планировании строительства, прокладке газо — или нефтепроводов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального агентства научных организаций РФ.

Publicdomainpictures.net Дельта реки Лена

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«На востоке Азии видны границы литосферных плит — Северо-Американской и Евразийской, — рассказал научный сотрудник лаборатории инженерной сейсмологии и сейсмогеологии Валерий Имаев. — Они сходятся друг с другом, как две льдины. А в южно-якутской части сходятся Китайская и Амурская плита, которые тоже специфическим образом взаимодействуют. Собственно, эти плиты и формируют всю сейсмичность территории».

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Составленная учёными карта является логическим объяснением сейсмических процессов и представляет собой графическую схему, охватывающую территорию от Алтая до Тихого океана и Северной Америки, на которую нанесены все документально зафиксированные землетрясения с конца 18 века до 2015 года. На карте отчетливо видно, что они группируются в протяженные структуры, совпадающие с границами тектонических плит и названные учёными сейсмическими поясами. Отдельно показаны очаги крупных землетрясений, повлекших за собой деформацию среды, и тектонические разломы, с которыми связана потенциальная опасность возникновения сейсмических событий.

Пользоваться данными такой карты могут строители, промышленники, чиновники, МЧС и другие службы, которые в своей деятельности так или иначе должны учитывать сейсмичность региона. Учитывать учёными в том числе предлагается то, что Иркутск находится в зоне между 7‑ и 8-балльными землетрясениями, Якутск — между 6 и 7. Наиболее опасными с точки зрения сейсмики называется дельта реки Лены с показателем 9 баллов и северная оконечность Байкала с внедрением в Южную Якутию — 8 баллов, местами — до 9.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году сейсмичность Южной Якутии была увеличена с 6 до 8 баллов. Особо отмечалось, что на этой территории располагаются крупные промышленные объекты — нефтепроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан», газопровод, железная дорога.

Напомним, в Южной Якутии создаётся территория опережающего социально-экономического развития, где собираются развивать глубокую переработку природных ресурсов.

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