Ярославль, 6 апреля, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля решила провести общегородской субботник 13 апреля, в Чистый четверг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Православная церковь поддержала инициативу.

City-yaroslavl.ru Логотип Ярославского субботника

«Чистый четверг — это последний день, в который мы готовим свой дом к великим праздникам: Великой пятнице и Великой субботе. Мы, безусловно, приветствуем, что и наш город проведет уборку в этот день. Всю предстоящую неделю мы будем настраивать прихожан на участие в общегородском субботнике, а в сам день будут прибраны и все 34 территории храмов Ярославля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославской епархии иерей Александр Сатомский.

По данным мэрии, в прошлом году на уборку улиц, парков и скверов вышло более 25 000 человек. Мэрия уже определила площадки, где в этот день будут проходить работы.

«Площадки для субботника определены во всех районах города. Это центральные парки и скверы, и районные территории общего пользования. Любой желающий может принять участие в уборке города. Инвентарь будет предоставлен территориальными администрациями по заявке от жителей. Если горожане хотят навести порядок в своем дворе, то заявку на рабочий инструмент они оставляют в управляющей компании», — сказала первый заместитель директора департамента-начальник управления жилищного хозяйства Наталья Шетнева.

На субботник для уборки и вывоза собранного мусора планируется привлечь порядка 470 единиц специализированной техники. Для создания праздничного настроения планируется и концертно-развлекательная программа.