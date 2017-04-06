Москва, 6 апреля, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Законопроект о реновации жилья в Москве рекомендовал принять Госдуме комитет по ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Mos.ru Программа по сносу пятиэтажек в Москве

Инициатива направлена на создание прозрачных правил при реализации проекта реновации жилищного фонда в городе Москве, обеспечение жилищных прав граждан при их переселении и максимальное сокращение сроков строительства нового жилищного фонда взамен старых пятиэтажек.

Всего, согласно программе, планируется снести около 25 млн кв. м жилого фонда — порядка 8 тыс. домов, в которых проживает около 1,6 млн москвичей. Ранее Собянин заявил, что новые квартиры, которые гражданам предоставят взамен прежних, будут просторнее за счет метража кухонь, санузлов и прихожих.

Комитет предлагает законопроект уточнить ко второму чтению. Так, парламентариям представляется, что в законопроекте необходимо отразить нормы, гарантирующие собственникам право выбора на получение равноценного возмещения либо предоставление другого жилья с учетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилье. Также обсуждается возможность включения в стоимость возмещения суммы компенсации за непроизведенный капитальный ремонт.

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Также депутаты настаивают на том, что возмещение собственникам должно быть «несколько выше» рыночной стоимости, также «должна иметься возможность выбора из нескольких вариантов в натуральном возмещении». Вместе с тем во внесенном законопроекте предложен лишь один вариант — предоставление равнозначного жилого помещения.

Кроме того, предлагается уточнить срок отсчета времени выселения из квартир — по истечении 60 дней не со дня направления предложения о предоставлении равнозначного жилья, а со дня получения предложения собственником.

Отметим, что основным комитетом по законопроекту назначен комитет Госдумы по строительству.

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