Киев, 6 апреля, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Союз Украины со странами Балтии против России имеет важное значение, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с премьер-министрами прибалтийских стран в Киеве, передает «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Гройсман

Главы правительств Эстонии, Латвии и Литвы — Юри Ратас, Марис Кучинскис и Саулюс Сквернялис соответственно — провели сегодня встречу в Киеве совместно с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

На встрече Гройсман заявил, что Украина «миролюбивая страна и никакой агрессии ни против кого не осуществляла».

Также украинский премьер-министр выразил надежду на сотрудничество, подчеркнув, что «синергия со странами Балтии имеет важное значение» для Украины на ее пути по дискредитации России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине в 2014 году произошел госпереворот, в результате которого страну возглавили яростные русофобы и украинские националисты.

Придя к власти, националисты переориентировали политику «незалежной» на евроинтеграцию, полностью отказавшись от любых контактов с Россией: экономических, социальных, политических.

Так, после объявления блокады Донбасса сначала радикальными националистами, а потом и правительством Киева, Украина стала испытывать дефицит в поставках антрацитовой группы угля, которая незаменима для металлургии и теплоэнергетических компаний.

Главным источником антрацита для «незалежной» являлся Донбасс, однако, после запрета на грузоперевозки, Украине выгоднее всего было импортировать антрацит из России.

Тем не менее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина начнет закупать дефицитное топлива в ЮАР, США или Австралии.