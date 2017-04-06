Лас-Вегас, США, 6 апреля, 2017, 12:38 — ИА Регнум.



Film.ru Исторический фильм «Дюнкерк», афиша

Кристофер Нолан рассказал, что фильм «Дюнкерк» получил категорию «13+» потому, что на самом деле это не военный фильм, об этом режиссер заявил на прошедшем фестивале CinemaCon 2017 в интервью журналисту The Associated Press.

Сообщается, что фильму присвоен рейтинг PG-13, это означает, что дети, не достигшие возраста 13 лет допускаются на фильм только с родителями. С точки зрения режиссера, данный фильм не о войне, этим и объясняется присвоенный ему рейтинг, там нет кровавых баталий, он и его команда пытались использовать иной подход для того, чтобы лучше показать историю выживания и грядущей неизвестности.

Также режиссер рассказал, что очень давно хотел снять фильм об этих исторических событиях, поскольку ранее они не были отражены в фильмах. С его точки зрения, факт того, что в результате этих событий не было ни уничтожения, ни капитуляции — это делает их одной из величайших историй человечества.

Напомним, фильм рассказывает о событиях Дюнкерской операции. В 1940 году, после битвы у французского города Дюнкерк были блокированы военнослужащие Англии, Бельгии и Франции. Суть операции заключалась в их эвакуации, в итоге, было эвакуировано около 338 тыс. солдат. Не была эвакуирована часть военнослужащих, прикрывавших отход основных сил (около 40 тыс. человек).