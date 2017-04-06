Ла-Пас, 6 апреля, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес 6 апреля вернулся домой после операции на гортани, которую провели медики на Кубе, сообщает информационное агентство EFE.

Sebastian Baryli Эво Моралес

Самолет с президентом на борту приземлился в 20:20 по местному времени (3:20 по московскому времени) в аэропорту одного из крупнейших городов Боливии Кочабамба.

Напомним, что 2 апреля Эво Моралесу была проведена операция на гортани, в ходе которой кубинские медики удалили доброкачественную опухоль. После операции сообщалось об успешном ходе восстановительного процесса президента и отсутствии угрозы его здоровью.