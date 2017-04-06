Москва, 6 апреля, 2017, 12:36 — ИА Регнум.



Конка в Москве. 1900

В Москве 15 апреля пройдет ежегодный парад трамваев и выставка ретротранспорта. Одним из экспонатов станет запряженный лошадьми конный вагон XIX века, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

Мероприятие приурочено к 118-летию трамвайного движения в столице. Сначала по улицам в центре города проедет колонна трамваев, продолжится парад выставкой уникальных вагонов на Чистопрудном бульваре.

На выставке представят 16 трамваев — как раритетных, так и современных. Так, среди них будет и трёхсекционный низкопольный вагон «Витязь-М», и рельсоочистительный вагон «РОСТ».

Посетители выставки смогут войти внутрь каждого вагона и сфотографироваться на фоне транспортных средств. Рядом с каждым старинным вагоном будут находиться актеры, одетые по моде соответствующего периода.

Конный вагон 1884 года является наиболее интересным экспонатом в коллекции. Его восстанавливали на основе дошедших до наших дней документов и снимков. По словам генерального директора «Мосгортранса» Евгения Михайлова, именно с конки началась в Москве история общественного транспорта.

«Нам приятно осознавать, что жители столицы тоже разделяют трепетное отношение к культурному наследию города и истории наземного городского пассажирского транспорта», — сказал Михайлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 17 марта низкопольные трамваи нового поколения «Витязь-М» начали перевозить пассажиров по регулярным маршрутам в Москве. Транспортное средство почти полностью произведено в России и по ряду параметров превосходит импортные аналоги.

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