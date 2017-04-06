Севастополь, 6 апреля, 2017, 12:28 — ИА Регнум. С предпринимателями, которые будут заниматься благоустройством пляжей в Севастополе, будут подписывать договоры на срок до 10 лет. Об этом заявил глава департамента городского хозяйства Андрей Чибисов на заседании правительства города Севастополя 6 апреля, передают «Примечания» 6 апреля.

SauerC Пляж

До сих пор договоры на управление пляжами подписывались на два года. В правительстве Севастополя считают, что этого срока недостаточно, чтобы вложить достаточный объем средств для кардинального изменения пляжей.

Всего городе насчитывается 55 пляжей, 23 из которых управляются операторами, выигравшими конкурс в 2016 году. По итогам 2016 года были расторгнуты договоры с 15 операторами пляжей, которые не выполнили взятых на себя обязательств. На эти участки правительством были объявлены конкурсные процедуры.

Ранее заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров заявил о том, что основные работы по благоустройству пляжей города Севастополя должны быть завершены не позднее 1 мая.

При этом Базаров отметил, что городские власти увеличат список обязательств, которые должны будут исполнять операторы пляжей — помимо установки новых кабинок и контроля за чистотой на них будут возложены обязанности проводить за собственные средства реконструкцию пирсов и капитальных строений, располагающихся около пляжа.

Читайте также: Севастополь благоустроит городские пляжи к 1 мая