Волгоград, 6 апреля, 2017, 12:21 — ИА Регнум. В Волгоградской области в ближайшие три года заработает новый полигон по сбору и переработки мусора. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 6 апреля, объект получит статус межмуниципального.

Oblkompriroda.volgograd.ru Переработка мусора в Волжском

Сюда будут свозиться твердые коммунальные отходы из четырех районов Волгоградской области, входящих в Палласовский единый кластер. Обслуживать полигон будет Палласовский, Старополтавский, Николаевский и Быковский района.

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В настоящее время для размещения полигона с мусоросортировочным комплексом ведется поиск подходящего участка в Палласовском районе. Где будет построен объект, станет известно уже к середине мая 2017 года. К этому времени специалисты проведут и первичные геологические изыскания. Такое решение принято в ходе совещания представителей облкомприроды, компании-инвестора и администраций четырех муниципальных районов, входящих в Палласовский кластер.

Планируется, что новый полигон будет построен уже до 2020 года. Возводиться объект будет в рамках инвестпроекта «Построение комплексной системы в сфере обращения с отходами на территории Волгоградской области», который реализует ООО «ЭкоЦентр». Сумма инвестиций составит и 195 миллионов рублей.

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Как пояснили в облкомпироды, сейчас на лицензированный полигон ТКО, расположенный в городе Волжском, через площадку временного накопления транспортируются отходы только из одного района, входящего в Палласовский кластер, — Николаевского. Строительство нового полигона позволит решить вопрос со сбором и утилизацией отходов сразу для четырех. Мощность объекта составит 400 тысяч кубометров отходов в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области работают пять полигонов твердых коммунальных отходов. Еще четыре будут построены в Палласовском, Калачевском, Светлоярском районах и Михайловке. Все они будут оснащены мусоросортировочными комплексами.