Ереван, 6 апреля, 2017, 12:23 — ИА Регнум. В Армении наметилась положительная тенденция в деле сокращения количества случаев искусственного прерывания беременности, обусловленном полом плода.

WorldVision Armenia

Как сообщили ИА REGNUM в Министерстве здравоохранения республики, если в 2008—2012 гг. соотношение новорожденных девочек-мальчиков составляло 100:115, то в 2014 году это соотношение сократилось до 100:113, в 2015 году — 100:112,7, а в прошлом, 2016 году соотношение полов составило 110 к 111,9 в пользу новорожденных мальчиков.

По данным Фонда народонаселения ООН, естественное соотношение полов новорожденных составляет 102−106 мальчиков на каждые 100 девочек.

Нарушение соотношения полов новорожденных уходит корнями в 90-е годы прошлого века, в годы беспрецедентного социально-экономического кризиса в Армении и Карабахской войны. Однако, впоследствии эта тенденция не только не ослабла, но и продолжила углубляться. Впервые о проблеме искусственного прерывания беременности по половому признаку плода громко стали говорить в конце нулевых годов, когда подросло новое поколение, где количество молодых мужчин значительно превышало количество девушек.

В 2008—2012 гг. общество осознало, что стоит перед опасно проблемой. Если соотношение полов новорожденных на первых по счету детей в семье составляло 100 к 114 в пользу мальчиков, то соотношение каждого второго и последующего ребенка в семье составляло в среднем 164 мальчика на 100 девочек. Проблема особенно проявлялась в регионах республики, таких, как Гегаркуникская, Арагацотнская и Армавирская области.

Эта тенденция несколько ослабла после ряда мер, реализуемых как государственными здравоохранительными учреждениями и местными органами власти, так и общественными организациями. Тем не менее, в текущем году по инициативе Минздрава парламент Армении принял поправки к закону «О репродуктивном здоровье и репродуктивных правах человека», согласно которым, искусственное прерывание беременности, обусловленном полом плода, запрещено.

В 2016 году из 40 638 новорожденных 21 459 — мальчики, число девочек составило 19 179. Тем не менее, женщины составляют 52% от общей численности населения Армении.