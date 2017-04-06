Дрозденко уже не удивляют первые места Ленобласти в рейтингах субъектов РФ
Ленинградская область, 6 апреля, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Итоги 2016 года для Ленинградской области оказались лучшими за последние два десятилетия. Высокие позиции в федеральных рейтингах уже воспринимаются как должное. Об этом сегодня, 6 апреля, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Главный итог 2016 года очень прост. Для нас, ленинградцев, он оказался лучшим итогом работы за последние 20 лет и (лучше) 2015-го, а, значит, Ленинградская область продолжает своё неуклонное развитие и поступательное движение вперед», — сказал Александр Дрозденко.
По словам губернатора, по итогам 2016 года Ленобласть заняла первые места в рейтинге кредитоспособности субъектов РФ Национального рейтингового агентства и во всероссийском рейтинге защиты потребителей по данным Объединения потребителей России.
Также регион занял вторые места в стране по динамике реальных денежных доходов населения по данным Росстата, в рейтинге регионов по вводу жилья на душу населения по данным Росстата, в рейтинге регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России, в рейтинге регионов в сфере эффективности реализации молодежной политики Федерального агентства по делам молодежи.
Также Ленобласть делит второе и третье места в России по самому низкому уровню зарегистрированной безработицы, по данным Росстата. Ленобласть включена Национальным рейтинговым агентством в группу регионов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности.
«Констатирую, что первые позиции в разнообразных федеральных рейтингах нас уже не удивляют. Наоборот: мы их воспринимаем как должное. И эта здоровая амбициозность, на мой взгляд, тоже — немаловажный показатель. Мы должны не только «почивать на лаврах», а думать о том, как двигаться вперед», — заявил Дрозденко.