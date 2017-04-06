Ленинградская область, 6 апреля, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Итоги 2016 года для Ленинградской области оказались лучшими за последние два десятилетия. Высокие позиции в федеральных рейтингах уже воспринимаются как должное. Об этом сегодня, 6 апреля, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenoblzaks.ru Александр Дрозденко в Заксобрании Ленобласти

«Главный итог 2016 года очень прост. Для нас, ленинградцев, он оказался лучшим итогом работы за последние 20 лет и (лучше) 2015-го, а, значит, Ленинградская область продолжает своё неуклонное развитие и поступательное движение вперед», — сказал Александр Дрозденко.

По словам губернатора, по итогам 2016 года Ленобласть заняла первые места в рейтинге кредитоспособности субъектов РФ Национального рейтингового агентства и во всероссийском рейтинге защиты потребителей по данным Объединения потребителей России.

Также регион занял вторые места в стране по динамике реальных денежных доходов населения по данным Росстата, в рейтинге регионов по вводу жилья на душу населения по данным Росстата, в рейтинге регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России, в рейтинге регионов в сфере эффективности реализации молодежной политики Федерального агентства по делам молодежи.

Также Ленобласть делит второе и третье места в России по самому низкому уровню зарегистрированной безработицы, по данным Росстата. Ленобласть включена Национальным рейтинговым агентством в группу регионов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности.

«Констатирую, что первые позиции в разнообразных федеральных рейтингах нас уже не удивляют. Наоборот: мы их воспринимаем как должное. И эта здоровая амбициозность, на мой взгляд, тоже — немаловажный показатель. Мы должны не только «почивать на лаврах», а думать о том, как двигаться вперед», — заявил Дрозденко.