Москва, 6 апреля, 2017, 12:16 — ИА Регнум. В Москве сотрудники межрегионального логистического центра «Внуково» совместно с сотрудниками Федеральной таможенной службы (ФТС) перехватили радиоактивную посылку, она утилизирована, сообщает пресс-служба Почты России.

PublicDomainPictures Радиация

В ходе проверки почтовой ёмкости, предназначенной для пересылки за пределы РФ, было выявлено гамма-излучение. Оно в десятки раз превысило предельно допустимый радиационный фон.

Источником излучения было одно из почтовых отправлений, находящееся в ёмкости. Его немедленно изъяли из остального багажа и поместили в защитный контейнер.

Далее посылку направили на утилизацию в специализированное учреждение. В ней был обнаружен авиационный измерительный прибор со встроенным циферблатом.

Уточняется, что все данные об отправителе и получателе груза были переданы в правоохранительные органы. Уровень радиации остальных почтовых отправлений находится в норме.