Ярославль, 6 апреля, 2017, 12:11 — ИА Регнум. В отношении мэра Ярославля Владимира Слепцова может быть возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, близкий к УФАС Московской области.

Герб ФАС

Речь идет о времени, когда Слепцов возглавлял городской округ Химки. В 2015 году глава города подписал постановление о создании муниципального учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», которому были переданы функции регулятора в сфере похоронного бизнеса. Антимонопольщики признали это постановление нарушающим закон. Решение было вынесено 27 марта этого года.

«Московское областное УФАС России, по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, признало Администрацию городского округа Химки Московской области нарушившей часть 1 и 3 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Основанием для вынесения решения послужило предоставление МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» права в одностороннем порядке регулировать порядок и объемы оказанных каждым конкретным хозяйствующим субъектом ритуальных услуг в период с 14.12.2015 по 25.01.2017», — говорится в официальном сообщении УФАС Московской области.

По сообщению агентства «Москва», сейчас антимонопольщики ищут виновных в ограничении конкуренции, и им может оказаться бывший глава Химок, а ныне мэр Ярославля Владимир Слепцов. Дело может быть возбуждено по статье 14.9 КоАП «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления». Эта статья предусматривает для должностных лиц штраф от 15 до 50 тыс рублей, а при повторном нарушении — дисквалификацию на срок до трех лет.

Между тем сейчас нарушение устранено — власти Химок устранили нарушение, внеся соответствующие изменения в устав муниципальной похоронной службы.