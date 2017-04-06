Калуга, 6 апреля, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Члены молодежной палаты при городской думы Калуги 5 апреля принесли присягу, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На церемонии

В торжественном заседании палаты приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, председатель комиссии по молодежной политике законодательного собрания Калужской области Александр Ефремов и начальник городского управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь Матвеенко.

Конкурсный отбор кандидатов в члены молодежной палаты проходил в два тура. Члены комиссии оценили представленные на конкурс программы кандидатов, их аргументированные выступления, опыт общественной деятельности и профессиональные достижения.

Со словами напутствия к молодым парламентариям обратился глава Калуги Александр Иванов:

«Молодежная палата при городской думе Калуги начала свою работу в 2014 году. Это был первый созыв. Главная цель — вовлечение молодежи города в активную политическую и общественную деятельность. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что и в прошлый и в действующий состав молодежной палаты вошли лучшие представители калужской молодёжи, активные и целеустремлённые молодые люди, неравнодушные к судьбе родного города.

Представленные конкурсные проекты отразили разносторонность интересов наших молодых коллег: пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание, помощь инвалидам и пожилым людям, трудоустройство молодых специалистов и их социализация, благоустройство нашего города и сохранение памятников культурно-исторического наследия. Символично, что присягу наши молодые коллеги принимают в преддверии дня местного самоуправления.

Полагаю, что многие из них в дальнейшем продолжат работу на благо Калуги в местных органах власти, возможно, кто-то из них станет депутатом городской думы или законодательного собрания области. В одном из своих выступлений председатель Всероссийского совета местного самоуправления Дмитрий Азаров подчеркнул, что наша задача научить работать молодых людей на благо своей страны, своего города, дать новые возможности для тех, кто готов работать на общественных началах. Уверен, что новый состав молодежной палаты будет также плодотворно работать на благо калужан, как и их предшественники, желаю вам новых успехов и достижений»