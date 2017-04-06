Москва, 6 апреля, 2017, 12:01 — ИА Регнум. В связи со взрывами депутаты Госдумы призывают граждан РФ к бдительности и концентрации внимания на любых мелочах, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Александр Кочетов ( ) ИА Красная Весна Место происшествия, Ростов-на-Дону

«Я призываю всех граждан и гостей нашей страны к пониманию повышенных мер контроля, установленных во многих городах России. Бдительность и концентрация внимания на любых мелочах, вызывающих подозрение — лучшее подспорье правоохранителям в борьбе с террором», — заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).

Он призвал с пониманием относиться к повышенным мерам безопасности и не поддаваться страху. «Посеять страх среди людей — главная задача всех последних событий. Мы не только не поддадимся на них — мы усилим охрану транспортной инфраструктуры, увеличим присутствие правоохранителей в общественных местах, привлечем к повсеместному обеспечению безопасности самых квалифицированных специалистов», — сказал парламентарий.

В Ростове-на-Дону произошел взрыв возле школы. Установлено, что 46-летний мужчина поднял с земли электрический фонарик, включил его, после чего произошел взрыв. В результате взрыва ему оторвало кисть правой руки и палец на левой руке. Также он получил ранение в живот. Работает следствие. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч.1 ст.222−1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).