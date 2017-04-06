Калуга, 6 апреля, 2017, 12:26 — ИА Регнум.

Закон «Об ответственном родительстве» будет разработан в 2017 году в Калужской области. Как заявили на расширенном заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, появление закона необходимо в том числе и из-за многочисленных случаев «систематического вовлечения детей и подростков в попрошайничество», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Evstafiev Ребёнок просит милостыню

В заседании приняли участие порядка 300 представителей органов социальной защиты и профилактики из разных районов области. Они заявили о необходимости дополнительно проработать меры ответственности за попрошайничество несовершеннолетних, а также заняться профилактикой данного явления.

Члены комиссии отметили, что хотя ответственность взрослых за вовлечение детей в занятие попрошайничеством установлена действующим федеральным законодательством, оно нуждается в доработке. Также было принято решение об усилении деятельности инспекторов полиции и участковых по выявлению несовершеннолетних попрошаек и совершенствование профилактической работы с неблагополучными семьями.

Отметим, что в 2016 году в калужском регионе зафиксировали 4168 правонарушений с участием несовершеннолетних. Поставили на учет 1121 подростка и 597 родителей пренебрегающих своими обязанностями или замеченных в антиобщественном поведении.

При этом заявлено, что в 2016 году подростковая преступность снизилась на 26,7% и на 20,7% сократилось число несовершеннолетних участников преступлений. В два раза сократилось количество подростков, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. Почти на 49% уменьшилось количество преступлений в отношении самих несовершеннолетних.

Тем не менее в Бабынинском, Куйбышевском, Мещовском, Спас-Деменском, Тарусском и Ферзиковском районах ситуация с подростковой преступностью остается напряженной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года на всю страну стала известна история многодетной семья Власкиных из Калуги. Во время школьных уроков детей из семьи часто видели слоняющимися по торговым центрам, Центральному рынку и автопарковкам. Выглядящие сытыми дети заявляли, что им нечего есть, в ответ на замечания взрослых грубили, намерено портили автомобили, водители которых отказывались от услуг мойки стекол, а также усиленно выпрашивали милостыню.