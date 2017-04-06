Барнаул, 6 апреля, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Алтайским поисковикам удалось отыскать родственников солдата, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны. Выяснилось, что медальон и останки, найденные в районе города Отрадное Ленинградской области принадлежали Ивану Чапайкину. Он хоть и являлся уроженцем Новосибирской области, но на фронт был призван в алтайском городе Змеиногорске (до 1941 года он проживал там вместе с семьей). В Книге памяти Алтайского края о нём есть всего одна строчка: «пропал без вести в ноябре 1941», сообщают «Вести-Алтай».

Светлана Шаповалова Мемориал Славы алтайского села Усть-Чарышская Пристань

"Поиск родственников начался с августа прошлого года. По месту призыва, в Змеиногорск, была направлена соответствующая информация. Так как солдат был уроженцем Новосибирской области, мы порекомендовали еще и новосибирским поисковикам провести поисковые работы. Информация была запущена в СМИ и в Новосибирской области и по Алтайскому краю, но более полугода никого не удалось найти. Тут поступил звонок: женщина говорит: «я внучка того солдата». Выяснилось, что она с родственниками видела нашу информацию по телевизору, но не сразу поняла, что речь идет о родном и близком человеке. Плакала, благодарила», — поделилась руководитель поисковой работы Алтайского краевого дворца молодёжи Галина Буймова.

По ее словам, звонившей оказалась жительница Бердска. Также в Новосибирской области проживает ее внучка. Им поисковики и передали на днях солдатский медальон, сообщив также место захоронения павшего на войне родственника.

В настоящее время алтайские поисковики разыскивают родственников ещё 10 солдат, ушедших на фронт с Алтая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны из Алтайского края ушли 611 245 воинов, погибли 283 тысячи.