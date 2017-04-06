Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2017, 11:53 — ИА Регнум. По факту взрыва у здания гимназии №5 в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Как проинформировали ИА REGNUM 6 апреля, поиск подозреваемых в совершении преступления продолжается.

Александр Кочетов ( ) ИА Красная Весна Место происшествия, Ростов-на-Дону

Как только личность преступника будет установлена и его задержат, он станет фигурантом уголовного дела о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также покушении на убийство, совершенное общеопасным способом. Ответственность перед законом злоумышленник понесет по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222−1 УК РФ.

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Следователи известили о том, что на месте происшествия продолжают работать дознаватели, криминалисты, сотрудники полиции, взрывотехники УФСБ России по Ростовской области. Они выясняют детали инцидента.

Пока неизвестно, зафиксировали ли место взрыва камеры наружного видеонаблюдения. Если видеокадры найдутся, то их изучат и прикрепят к делу.

Как сообщало ИА REGNUM, самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, сработало у гимназии №5 в областном центре 6 апреля около 7:00. Предмет с земли поднял 46-летний Дмитрий Колесник, включил его, после чего произошел хлопок.

В результате у мужчины ампутирована правая кисть, оторваны пальцы на левой кисти. Также горожанин ранен в живот. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу.

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Движение по близлежащим улицам перекрыто, территория взрыва оцеплена. На территориях образовательных учреждений усилены меры безопасности, уроки в школах не отменялись, работают полицейские и кинологи, с учениками проведена разъяснительная работа. Администрация городаинформируют о действиях при обнаружении подозрительных предметов и призывает ростовчан к бдительности.