Санкт-Петербург, 6 апреля, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Станция «Технологический институт» в Петербурге будет закрыта для входа и выхода пассажиров в 17:00 6 апреля, ровно за час до начала акции памяти жертв теракта, произошедшего вблизи этой станции 3 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

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Станция останется закрытой до окончания мероприятия, на которое горожан пригласил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

«В указанный период станция будет работать в формате пересадочного узла между Линией 1 и Линией 2», — пояснили в пресс-службе метро. Там попросили пассажиров заранее выбирать маршрут поездок, а тех, кто хочет прийти на акцию памяти, по возможности пользоваться станцией метро «Пушкинская».

Кроме того, из-за массовой акции движение транспортных средств на участке Загородного проспекта от Московского проспекта до Рузовской улицы будет прекращено с 16:00 до 20:00 часов. До восьми часов вечера на Введенском канале и Бронницкой улице от дома №5 до Загородного проспекта запрещена остановка и ограничено движение транспортных средств.

При этом движение транспорта по Московскому проспекту будет осуществляться без ограничений.

Напомним, в результате теракта погибли 13 человек и сам предполагаемый террорист Акбаржон Джалилов, выходец из Киргизии, гражданин России. Госпитализировано свыше 50 человек. По данным на 07:00 6 апреля, в крайне тяжёлом состоянии находятся трое пострадавших, в тяжёлом состоянии — пять пострадавших при взрыве.