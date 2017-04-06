Санкт-Петербург, 6 апреля, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Станция «Приморская» на третьей линии Петербургского метрополитена открыта после проведения проверки. У одного из пассажиров изъят подозрительный предмет.

(сс) A.Savin Станция Приморская Петербургского метрополитена

Напомним, станция была закрыта на вход и выход в 10:13. Поскольку эта станция является конечной, ее закрытие создало большие проблемы для жителей Васильевского острова. До ближайшей станции «Василеостровская» от «Приморской» — довольно приличное расстояние.

«В 11:29 станция «Приморская» открыта. Сотрудниками ОМОН у пассажира изъят подозрительный предмет», — сообщила пресс-служба подземки.

По данным СМИ, у мужчины был найден муляж гранаты. На него среагировали рамки металлоискателей при входе.

Усиленные меры безопасности действуют в Петербурге после того, как на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля произошел теракт. Его жертвами стали 14 человек.

Позднее на станции «Площадь Восстания» нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить. В совершении обоих преступлений подозревается 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, погибший при взрыве.