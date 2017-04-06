Симферополь, 6 апреля, 2017, 12:13 — ИА Регнум.

Генеральная прокуратура Украины обратилась в суд с просьбой дать разрешение провести заочное досудебное расследование в отношении ряда высших крымских чиновников. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Украинская прокуратура, в частности, хочет провести расследование в отношении спикера Государственного совета Крыма Владимира Константинова, главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора и депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, главы МВД Крыма Сергея Абисова, главы пограничной службы Крыма Виктора Мельниченко, главы управления МЧС полуострова Сергея Шахова.

Кроме того, прокуратура проявила интерес к бывшему вице-премьеру Крыма Рустаму Темиргалиеву, экс-начальнику управления СБУ в Севастополе Петру Зиме, экс-главе Законодательного собрания Севастополя Алексею Чалому и бывшему председателю Севастопольского городского совета Юрию Дойникову.

Этим чиновникам инкриминируются уголовные дела по статьям «Совершение действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захват государственной власти», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к тяжким последствиям».

В частности, указанные лица обвиняются в создании преступных организаций «с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней».

Отметим, ранее на Украине так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» заявила, что подозревает в государственной измене 78 депутатов Верховной рады АРК и 58 депутатов Севастопольского горсовета. В конце марта от лица «прокуратуры Автономной Республики Крым» в суд были направлены обвинительные акты в отношении 17 экс-депутатов Верховного Совета АРК за государственную измену.

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