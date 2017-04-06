Берлин, 6 апреля, 2017, 11:27 — ИА Регнум.



webandi Audi

Председатели управляющих советов Audi и Porshe договорились о сотрудничестве в сфере разработки автомобиля будущего, об этом сообщила пресс-служба Audi.

Сотрудничество компаний будет осуществляться в рамках разработок, связанных с автомобилями на электрических силовых установках, дальнейшим внедрением цифровых технологий и автономным вождением.

«Лучшие умы компаний будут задавать направление будущего технического развития», — заявил глава Audi Руперт Штадлер.

Председатель совета директоров Audi также пояснил, что компании объединяет ряд общих ценностей, прежде всего, их стремление к лучшим решениям и лучшим предложениям для клиентов.

Руководитель Porshe Оливер Блюм сказал, что вместе компании смогут быстрее добиться успеха в гонке за мобильность людей в будущем, будет использоваться опыт обоих предприятий. В то же время, глава Porshe пояснил, что компании будут сотрудничать там, где это имеет смысл, а индивидуальность компаний будет сохраняться.

«Мы также будем очень осторожны, будем поддерживать различие между нашими брендами. Porsche — всегда Porsche, и будет оставаться таковым в будущем», заявил председатель совета директоров компании.

Сообщается, что за последующие несколько месяцев компании подготовят соглашения по конкретным направлениям сотрудничества и создадут «дорожную карту» до 2025 года.

В том, что компании, входящие в концерн Volkswagen, сотрудничают — нет ничего нового. Например, Audi, Volkswagen и Porsche много лет успешно работали вместе и занимались совместными разработками для машин в классе кроссоверов. Однако, были и не вполне безоблачные периоды в их отношениях, так, в июле 2014 года СМИ сообщали, что между компаниями шли споры по поводу использования платформы для моделей A7 и A8.