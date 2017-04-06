Симферополь, 6 апреля, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Украинское рыболовецкое судно «Рыбак Херсона», которое нарушило госграницу и углубилось в территориальные воды Российской Федерации, задержали 4 апреля в Крыму. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

(сс) Alex omen Береговая охрана ФСБ РФ

«В зону ответственности пограничного управления ФСБ РФ по РК, нарушив государственную границу и углубившись на территорию РФ, вошло рыболовецкое судно «Рыбак Херсона», — говорится в сообщении.

Уточняется, что госграницу пересекло рыболовецкое судно из порта приписки Ильичевск, вышедшее в море под флагом Украины. Нарушителей преследовал пограничный сторожевой корабль «Аметист», после чего на борт судна высадилась досмотровая группа.

В результате опроса 10 членов команды и капитана (все являются гражданами Украины) выяснилось, что судно проводило разведку водных биологических ресурсов в открытом море.

«Капитан сейнера привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.1. КоАП РФ (нарушение режима госграницы РФ) с наложением штрафа в размере 60 000 рублей», — говорится в сообщении.