Киев, 6 апреля, 2017, 11:17 — ИА Регнум.



Izomaster.com.ua Криворожская ТЭС

Еще две теплоэнергостанции на Украине будут остановлены в апреле, заявил исполнительный директор «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

По словам Ковальчука, с 6 апреля прекратит работу Змиевская ТЭС, а с 11 апреля — Криворожская ТЭС.

Совместно с остановленными ранее Приднепровской ТЭС и Трипольской ТЭС, количество отключенных теплоэнергостанций на Украине станет равно четырем.

Исполнительный директор также подтвердил, что отключение произошло вследствие низких запасов антрацита.

«Трипольская ТЭС решила прекратить производство электроэнергии вследствие низких запасов антрацитового угля на складах. […] Аналогичная ситуация имеет место на Змиевской ТЭС и Криворожской ТЭС, также работающих на угле антрацитовой группы», — написал Ковальчук.

При этом директор «Урэнерго» заявил, что отключения станций проходят «в рабочем режиме» и «в соответствии с графиком нагрузок».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были остановлены две ТЭС — Приднепровская в Днепропетровской области и Трипольская в Киевской области.

Согласно данным компаний, к 3 апреля на Трипольской ТЭС оставалось 36,8 тыс. тонн антрацита, на Приднепровской ТЭС к 5 апреля оставалось около 30 тыс. тонн антрацита.

Напомним, что с начала января 2017 года на Украине радикальные националисты заблокировали все пути сообщения между Донбассом и Украиной.

Позже Служба национальной безопасности и обороны Украины объявила о государственной блокаде Донбасса, запретив все грузоперевозки между «незалежной» и республиками.

Это отразилось на энергетике Украины, так как основным источником антрацита для «незалежной» были поставки из Донбасса. В феврале Киев принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике до середины марта, позже продлив его еще на один месяц.