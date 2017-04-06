Барнаул, 6 апреля, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Власти Барнаула избавляются от самовольной рекламы, размещенной на фасадах и окнах зданий, трамвайных ограждениях и территориях земельных участков в центре города. Как сообщает сегодня, 6 апреля, официальный сайт городской мэрии, только в марте 2017 года специалисты управления по архитектуре и градостроительству администрации Центрального района демонтировали более 70 незаконных конструкций в историческом центре города (улицы Гоголя, Пушкина, Льва Толстого, Партизанская, Пролетарская), а также — нагорной части Барнаула (улицы Аванесова, переулок Кауфмана).

Сайт Барнаула Несанкционированная наружная реклама в Барнауле

В целях сохранения единого облика города незаконные рекламные конструкции убрали также на Змеиногорском тракте, проспектах Красноармейский, Ленина и Социалистический, а также пригородных территориях. По словам коммунальщиков, самовольная реклама размещалась на фасадах и окнах зданий, трамвайных ограждениях и на территориях земельных участков.

Всего с 2016 года в Центральном районе Барнаула демонтировано более 200 нелегальных рекламных конструкций, выдано 55 предписаний об их устранении, около 20 материалов направлены в отдел полиции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, чтобы облегчить жизнь предпринимателям, в Алтайском крае решено разработать понятные требования к размещению вывесок и рекламных конструкций. «Бизнесу нужны четкие и понятные требования к размещению вывесок и рекламных конструкций, при этом решение этого вопроса не должно стать дополнительным бременем для предпринимателей», — заявил недавно первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев в ходе заседания межведомственной комиссии по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства.