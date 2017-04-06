Рыбинск, Ярославская область, 6 апреля, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Судебные приставы Рыбинска Ярославской области выдали предписание НПО «Сатурн» снести угрожающее людям здание в ближайшие две недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе судебных приставов по Рыбинску и Рыбинскому району.

Петр Кельберг Долгострой в Рыбинске

В 1984 года в микрорайоне Волжский города Рыбинска начали возводить несколько жилых домов, но достроены они не были. Десятилетия они стояли в недостроенном состоянии и угрожали безопасности рыбинцев. Суд Рыбинска обязал владельца домов — НПО «Сатурн» — сделать их консервацию. Собственники пытались обжаловать решение, в итоге суд разрешил заменить консервацию демонтажом.

Но администрация Рыбинска должна получить от НПО «Сатурн» за пользование земельным участком, на котором расположен объект незавершенного строительства, по двум решениям арбитражного суда 834 тыс рублей. Расчет суммы был сделан по 31 июля 2016 года. С тех пор судебные приставы вынесли НПО «Сатурн» два предупреждения и оштрафовали на 50 тысяч рублей за неисполнение решения.

В феврале этого года НПО «Сатурн, наняло подрядчика для сноса, но строители приостановили работы и вывели с объекта технику.

«НПО «Сатурн» успел снести один дом, а второй разрушил на 30%. И работы остановились. Мы вынесли предписание, чтобы они до 20 апреля выполнили решение суда и снесли второй дом окончательно. Если они это не сделают, то будем принимать меры», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший судебный пристав ОСП по г. Рыбинску №1 и Рыбинскому району Юлия Лукьянова.

Состоянием зданий обеспокоена общественность и депутаты.

«Дом обнесли хилой сеткой-рабицей, но она покосилась и не защищает развалины от проникновения детей и бомжей. Охраны там нет. Я обратился в прокуратору города и судебные приставам, чтобы они обязали НПО «Сатурн» выполнить решение суда», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципального совета Рыбинска Петр Кельберг.

Кроме того, администрация Рыбинска готовится подать в суд иск о взыскании с НПО «Сатурн» платы за использование земли в период с августа 2016 года до момента фактического освобождения.