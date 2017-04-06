Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2017, 11:08 — ИА Регнум.



Александр Кочетов ( ) ИА Красная Весна Место происшествия, Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону у здания гимназии №5 взорвалось неустановленное устройство, в результате чего пострадал один человек. Видео с места ЧП опубликовано в четверг, 6 апреля, на портале YouTube.

На кадрах видно, что территория, прилегающая к месту взрыва, оцеплена. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и саперы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в центре Ростова-на-Дону возле гимназии № 5 прогремел взрыв. ЧП произошло на пересечении улиц Социалистической и Нахичеванской.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек (дворник), который подобрал подозрительный предмет на дороге.

У мужчины оторвало часть руки, его доставили в больницу, где оказывают медпомощь.

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