Обнародовано видео с места взрыва в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2017, 11:08 — ИА Регнум.
В Ростове-на-Дону у здания гимназии №5 взорвалось неустановленное устройство, в результате чего пострадал один человек. Видео с места ЧП опубликовано в четверг, 6 апреля, на портале YouTube.
На кадрах видно, что территория, прилегающая к месту взрыва, оцеплена. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и саперы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в центре Ростова-на-Дону возле гимназии № 5 прогремел взрыв. ЧП произошло на пересечении улиц Социалистической и Нахичеванской.
По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек (дворник), который подобрал подозрительный предмет на дороге.
У мужчины оторвало часть руки, его доставили в больницу, где оказывают медпомощь.
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