Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Взрыв, произошедший у здания гимназии №5 в центре Ростова-на-Дону, навёл панику и ужас не только на родителей учеников и жителей близлежащих домов. Горожане пребывают в состоянии шока от произошедшего, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Александр Кочетов ( ) ИА Красная Весна Место происшествия, Ростов-на-Дону

«Нас предупредили о том, чтобы мы не поднимали никаких предметов с земли, не только сумок. Совсем никаких», — отметила Наталья, жительница района, где прогремел взрыв. Она также рассказала, что едет в школу, расположенную неподалеку от места взрыва, забрать ребенка домой.

Своими эмоциями и имеющимися сведениями горожане делятся и в социальных сетях.

«Я в шоке! Страшно детей в школу теперь водить», — поделилась переживаниями Инна П.

Некоторые интернет-пользователи предполагают, что самодельная бомба под видом фонарика была сделана юными химками-физиками, и чья-то шутка оставила 46-летнего мужчину инвалидом.

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Также пользователи всемирной паутины в панике сообщают о якобы обнаруженных подозрительных пакетах и предметах у других учебных заведений, в частности в физико-математическом лицее №33. Черный фонарик с датчиком успели обезвредить, пишут ростовчане.

Как сообщало ИА REGNUM, информация об инциденте поступила 6 апреля около 7:00. Самодельное взрывное устройство сработало на улице Социалистической у дома №208. 46-летний Дмитрий Колесник поднял лежащий на земле электрический фонарик, включил его, после чего произошел хлопок.

В результате у мужчины ампутирована правая кисть, оторваны пальцы на левой кисти. Также горожанин ранен в живот. Он доставлен в больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону. Пострадавший жив, но находится в тяжелом состоянии.

Движение по близлежащим улицам перекрыто, территория взрыва оцеплена.

Отметим, сообщения о нахождении подозрительных предметов в виде фонарика активно рассылаются в социальных сетях. В частности, информируют о похожем случае на охоте. Сообщается, что фонарики начинены поражающими элементами, в том числе гвоздями.