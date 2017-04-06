Москва, 6 апреля, 2017, 10:48 — ИА Регнум.



George Hodan Суд

Осужденный в России за шпионаж житель Эстонии Арсен Мардалейшвили в ходе судебных заседаний в Московском городском суде признал себя виновным в сборе данных о войсках Западного военного округа. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«В ходе судебных заседаний Мардалейшвили признал себя виновным в собирании и передаче представителям департамента охранной полиции МВД Эстонии за денежное вознаграждение составляющих государственную тайну сведений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 апреля 2017 года Московский городской суд приговорил жителя Эстонии Мардалейшвили к 11 годам лишения свободы за шпионаж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Эстонии Арсен Мардалейшвили был задержан в Санкт-Петербурге 13 мая 2016 г. По данным сотрудников Федеральной службы безопасности России, мужчина собирал сведения военного характера.

«Мардалейшвили по заданию Департамента охранной полиции МВД Эстонии целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении ВС РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», — отмечалось тогда в сообщении российского ведомства.

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