Симферополь, 6 апреля, 2017, 10:44 — ИА Регнум. В Крыму планируют вынести рекламные щиты на 15 метров от автомобильных трасс. Об этом заявил начальник Службы автомобильных дорог Крыма Алексей Сафронов, передает 6 апреля «Новый день».

Зоя Емельянова ИА REGNUM Рекламный щит

По мнению Сафронова, такое решение соответствует нормам безопасности дорожного движения, которое регламентирует размещение рекламных конструкций в полосе отвода.

В связи с предложением Службы автодорог вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский распорядился предоставить план всех объектов, которые смогут разместиться в указанной 15-метровой зоне, а также количество тех объектов, которые из него выпадут из-за особенностей крымского рельефа.

Полонский скептически отнёсся к предложению службы, поскольку, по его словам, нововведения не понравятся предпринимателям, которые платят с этого налоги, а также часто размещают на щитах социальную информацию, предоставляемую крымскими госструктурами.

Кроме того, разместить рекламные конструкции в 15 метрах от дороги не везде физически возможно, указал вице-премьер. По его словам, в 15-метрововой зоне крымских дорог не разместятся даже 80% рекламных конструкций.

«Это очень большое расстояние, оно не устраивает ни нас, ни участников рекламного рынка. Сейчас остались те игроки на рекламном рынке, которые ведут себя нормально и платят налоги, участвуют во всех конкурсах, мы их тоже должны защищать», — резюмировал Полонский.

Вопрос о переносе рекламных щитов от автомобильных трасс будет рассмотрен правительстве Крыма в следующую среду.